Jemen: Rybacy znaleźli skarb w brzuchu kaszalota

Grupa 35 rybaków natrafiła na dryfujące w Zatoce Adeńskiej zwłoki kaszalota spermacetowego - występującego we wszystkich oceanach, największego mięsożernego ssaka na świecie.

Samiec tego gatunku dorasta do 20 metrów, samica - do 13, mogą ważyć od 20 do nawet 75 ton.