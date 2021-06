Śmierć dzieci. Trudeau do Kościoła: weźcie odpowiedzialność

W zeszłym miesiącu w jednej z takich szkół znaleziono szczątki 215 dzieci, co wywołało oburzenie w całym kraju. Niektóre dzieci miały zaledwie trzy lata.

Rządowe szkoły z internatem zostały założone w celu przymusowej asymilacji rdzennych dzieci. Były one częścią oficjalnej polityki, której celem było zniszczenie rdzennych kultur i języków.

Dzieci, których ciała znaleziono w maju, były uczniami szkoły Kamloops Indian Residential School w Kolumbii Brytyjskiej, która została zamknięta w 1978 roku. Masowy grób został odkryty podczas trwającego śledztwa prowadzonego w zachodniej Kanadzie w sprawie śmierci uczniów szkół z internatem.

Szkoła w Kamloops została otwarta pod administracją rzymskokatolicką w 1890 roku. W szczycie popularności, w latach 50. XX wieku, mieszkało w niej 500 uczniów. Wiele dzieci zostało wysłanych, aby zamieszkać w szkole setki mil od swoich rodzin. W 1969 r. administrację nad szkołą przejął rząd centralny. Od tego czasu do 1978 r. służyła jako miejsce zamieszkania dla uczniów miejscowych szkół dziennych.

Trudeau powiedział, że prośby o udostępnienie przez Kościół danych dotyczących szkół spotkały się z „oporem”.

- Jako katolik jestem głęboko rozczarowany stanowiskiem, jakie Kościół katolicki zajmuje teraz i w ciągu ostatnich wielu lat – powiedział dziennikarzom Trudeau. Opisał wizytę w Watykanie w maju 2017 r. i poszukiwanie formalnych przeprosin od papieża Franciszka za znęcanie się nad uczniami.

Poprosił również o dostęp do rejestrów kościelnych, aby pomóc wyjaśnić los ponad 4100 uczniów, którzy prawdopodobnie zmarli z powodu chorób lub niedożywienia, ale, jak powiedział, „nadal napotyka na opór ze strony Kościoła”. Zapytany, czy rząd rozważa podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania dostępu do akt, Trudeau powiedział: „Myślę, że jeśli będzie to konieczne, podejmiemy silniejsze środki”. - Zanim będziemy musieli postawić Kościół katolicki przed sądem, mam wielką nadzieję, że przywódcy religijni zrozumieją, że jest to coś, w czym muszą uczestniczyć - dodał.

Trudeau wezwał kanadyjskich katolików, aby „dotarli [do swoich] lokalnych parafii, biskupów i kardynałów, i wyjaśnili, że oczekujemy, że Kościół weźmie odpowiedzialność za swoją rolę w niszczeniu rdzennej ludności Kanady". - To coś, co zrobiło wiele innych kościołów. Jest to coś, na co wszyscy wciąż czekamy, aż zrobi to Kościół katolicki – powiedział. - Musimy mieć prawdę, zanim będziemy mogli rozmawiać o sprawiedliwości, uzdrowieniu i pojednaniu - dodał.