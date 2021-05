Dwulatka w gronie osób o najwyższym ilorazie inteligencji

Do Mensy należy obecnie ponad 145 osób ze 100 krajów. Testy, które kwalifikują do członkostwa, są różne w różnych krajach i zmieniane, by uniknąć możliwości wyuczenia się prawidłowych odpowiedzi.

W wieku 18 miesięcy Kashe Quest znała wszystkie litery alfabetu, rozróżniała kształty i kolory. Podczas wizyty kontrolnej rodzice poinformowali pediatrę o niezwykłych zdolnościach dziecka i za radą lekarza postanowili zabrać córkę do psychologa, który potwierdził, że Kashe jest nad wiek rozwinięta intelektualnie.

Test, któremu poddano dwulatkę wykazał, że dziecko ma iloraz inteligencji na poziomie 146. Z tym wynikiem została przyjęta do Mensy jako najmłodsza Amerykanka i jedna z najmłodszych osób w historii stowarzyszenia.

W wieku dwóch lat dziewczynka zna i potrafi rozwinąć wszystkie symbole pierwiastków z tablicy Mendelejewa, identyfikuje wszystkie stany USA po kształcie i lokalizacji i uczy się hiszpańskiego.

Aby rozwijać zdolności dziecka, rodzice postanowili założyć przedszkole. Matka Kashe, Sukhjit, ma odpowiednie wykształcenie, więc w październiku ruszyła Nowoczesna Szkoła z 12 dzieci. Obecnie rodzina stara się o większy lokal, by pomieścić wszystkich chętnych.

Rodzice nie wywierają na małą Kashe żadnej presji. - W głębi serca ma dwa lata i musi przebywać z rówieśnikami, zajmować się tym, czym chce i rozwijać własne zainteresowania - tłumaczą. Podkreślają też, że kluczowa w wychowaniu inteligentnej dwulatki jest celowa komunikacja. - Uważamy na słowa, których używamy w rozmowie z nią i gdy odpowiadamy na liczne pytania. Mamy świadomość, że ciąży na nas odpowiedzialność - mówią.