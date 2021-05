Idole młodego pokolenia. Skąd się wziął fenomen influencerów?

Świat współczesnej młodzieży zmienia się szybciej niż obecnych trzydziesto-, czterdziestolatków, mody nie mijały w ciągu miesięcy, a swobodnie ewoluowały. – Mimo że pewne mody i poszukiwanie wspólnego języka są uniwersalne, to jakość i sposób, w jaki one są teraz realizowane dzięki nowym technologiom, jest nie do pojęcia dla osób, które były wychowane przed pokoleniem „digital natives” – tłumaczy dr Pokojska. Nowi influencerzy i popularne w mediach społecznościowych kanały są w stanie bardzo szybko zdobyć popularność i głębokie zaangażowanie fanów, ale nie trwa ono długo. – To tempo zmian, jak szybko się wrasta i wyrasta w kolejny kanał na YouTube, jest tak wielkie, że nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć – mówi gościni podcastu.

