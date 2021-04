Dubaj: Ukrainki pozowały nago na balkonie. Grozi im więzienie

Policja w Dubaju ostrzegła, że ??każdemu, kto publikuje tego rodzaju nagrania lub jakiekolwiek materiały, które „mogą szkodzić moralności publicznej”, grozi kara więzienia i grzywna. „Takie niedopuszczalne zachowania nie odzwierciedlają wartości i etyki naszego społeczeństwa” - zaznaczono.

Wiele praw Zjednoczonych Emiratów Arabskich opiera się na prawie szariatu. Jak zaznacza BBC, każda osoba, która mieszka w tym kraju lub go odwiedza, podlega temu prawu, nie ma wyjątków dla turystów.

W Dubaju miało już miejsce kilka głośnych przypadków aresztowań turystów. W 2017 roku na rok więzienia skazano Brytyjkę, która uprawiała pozamałżeński seks z mężczyzną.

#Dubai police arrest group over balcony video of nude women



Videos and photographs depict over a dozen women without clothes; violations of UAE public decency law carry penalties of up to six months in prison and $1,360 fine pic.twitter.com/dq29MQoWa3