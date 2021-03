Jakub Żulczyk oskarżony o znieważenie prezydenta Dudy

"Dwie śmieszne sprawy. Pierwsza - dowiedziałem się właśnie, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa akt oskarżenia przeciwko mnie z artykułu 135. kodeksu karnego, czyli znieważenia głowy państwa" - napisał w mediach społecznościowych Jakub Żulczyk.

"Nie zamierzam zachowywać się jak warszawska prokuratura i ustosunkowywać się teraz do tego, czy zarzuty są słuszne, czy nie. To sprawa między mną a moim adwokatem. O tym, czy przyznaję się do winy, czy nie, dowie się najpierw sąd, a dopiero potem media, i te zwykłe, i te społecznościowe" - oświadczył.

Żulczyk ocenił, że jest prawdopodobnie "pierwszym od bardzo dawna pisarzem w tym kraju, który stanie przed sądem za to, co napisał".

W sprawie chodzi o krytyczny komentarz, w którym Żulczyk odnosił się do wpisu Andrzeja Dudy po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. 7 listopada prezydent RP na Twitterze gratulował Joe Bidenowi "udanej kampanii" i zapewnił, że "w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów" Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom partnerstwa strategicznego z USA.

Tego samego dnia Żulczyk napisał na Facebooku, że nie słyszał, by w amerykańskim systemie wyborczym istniała "nominacja przez Kolegium Elektorskie". Dodał, że kandydat Demokratów wygrał wybory. "Joe Biden jest 46 prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - brzmiał fragment wpisu.

Art. 135 par. 2. Kodeksu karnego stanowi, że kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.