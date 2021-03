Indie: Mężczyzna "ożył" chwilę przed sekcją zwłok

Shankar Shanmukh Gombi doznał poważnych obrażeń głowy w wyniku wypadku motocyklowego, do którego doszło w ubiegły weekend w Mahalingapur w Indiach. 27-letni mężczyzna został wówczas przetransportowany do prywatnego szpitala w Belgavi. Lekarze powiedzieli jego bliskim, że nie przeżyje, jeśli zostanie odłączony od respiratora. Ze względu na to, że medycy poinformowali rodzinę o śmierci mózgu mężczyzny, ostatecznie został odłączony od aparatury utrzymującej życie.

Poniżej dalsza część artykułu