Książę Filip w szpitalu od sześciu dni. "Czuje się ok"

Filip, książę Edynburga, trafił do szpitala we wtorek, w związku z gorszym samopoczuciem, które jednak ma nie być związane z COVID-19.

- Tak, jest ok, obserwują go - powiedział książę William, który odwiedził ośrodek szczepień we wschodniej Anglii.

Książę Filip trafił do prywatnego szpitala w Londynie, po tym jak poczuł się gorzej - poinformował Pałac Buckingham. Książę spędził weekend w szpitalu na obserwacji.