USA: Zagrożenie bombowe w Sądzie Najwyższym

"Sąd otrzymał informację o zagrożeniu bombowym. Budynek oraz teren w pobliżu zostały sprawdzone. Nie było konieczności ewakuacji" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

There is a bomb threat at the supreme court. Deleted last tweet because we are now told the building is not being evacuated. It was closed to the public for Covid. Much bigger national Guard presence. pic.twitter.com/iLVoY6A9pb