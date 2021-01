„Morsowałem”. Jak media społecznościowe tworzą trendy

Na popularność morsowania nakłada się wiele czynników: covid, zmęczenie zamknięciem, chęć zwiększenia odporności organizmu. Do tego coraz więcej „wyznawców” ma też Wim Hof, propagator morsowania, który twierdzi, że odporności na zimno można się nauczyć. – Media społecznościowe dodatkowo wzmacniają trendy. Dla wielu użytkowników są miejscem budowania własnego wizerunku – mówi gość podcastu. I dodaje, że media społecznościowe są silnym narzędziem wpływu. – Osoby, których znajomi często chwalą się uprawianiem sportu, mają większe szanse, że sami ten sport zaczną uprawiać – tłumaczy dr Batorski.

Ale dlaczego akurat morsowanie? – To są treści, które wzbudzają emocje. Przekłada się to na większe reakcje np. w postaci komentarzy pod postami czy polubień, które można zostawić na Facebooku. Im więcej jest takich reakcji, tym lepiej post jest widoczny wśród znajomych takiej osoby – wyjaśnia gość podcastu. – To algorytmy decydują, jakie treści pokazać – dodaje.

Badania pokazały, że media społecznościowe, a zwłaszcza Facebook, są jednym z głównych źródeł informacji. W USA 40% dorosłych Amerykanów większość informacji czerpie z serwisu Marka Zuckenberga. – Media społecznościowe mają funkcję filtrowania informacji. Użytkownicy coraz rzadziej wchodzą na strony główne serwisów informacyjnych – mówi dr Batorski. – Algorytmy mediów społecznościowych nie są optymalizowane pod to, byśmy byli dobrze poinformowani, ale byśmy więcej czasu spędzali w tych serwisach, żeby dostarczyć nam ciekawszych informacji i wyświetlić więcej reklam – dodaje.

Na co wpływa skrótowa komunikacja w Internecie? Jakie nowe mody rodzą się teraz w serwisach społecznościowych? O tym wszystkim w nowym odcinku podcastu „O tym się mówi”. Na program zaprasza Michał Płociński.