Wieloletnie więzienie dla 65-latki za obrazę monarchii

- To najwyższa kara pozbawienia wolności w historii - powiedziała prawniczka Preelert, Pawinee Chumsri z grypy Tajscy Prawnicy dla Praw Człowieka.

Złamała tym samym przepisy surowego tajskiego prawa, karzącego obrazę majestatu wyrokiem 15 lat więzienia.

Funkcjonariusze wtargnęli do domu Anchan Preelert w styczniu 2015 roku, kilka miesięcy po obaleniu rządu Tajlandii w wyniku puczu.

Jej sprawa początkowo trafiła do sądu wojskowego, a po wyborach w 2019, przekazano ją do sądu cywilnego. Pierwotnie Preelert została skazana na 87 lat więzienia, ale przyznała się do winy, więc wyrok skrócono o połowę.

Po przewrocie o obrazę majestatu zostało oskarżonych 169 osób.

Władza na krótko, w 2018 roku, przestała stosować przepisy związane z obrazą majestatu, ale powrócono do nich pod koniec ubiegłego roku, podczas masowych protestów, których przywódcy zaczęli otwarcie krytykować monarchię.