Tysiące martwych ptaków po sylwestrze w Rzymie

Kilka minut później na ulicach miasta znaleziono tysiące ciał martwych ptaków, głównie szpaków. Kolejne, oszołomione, siedziały na chodnikach i ulicach i nie mogły poderwać się do lotu.

Przerażone wystrzałami ptaki rozbijały się o ściany domów, wpadały na siebie w powietrzu, zahaczały o linie wysokiego napięcia. Śmierć niektórych prawdopodobnie została spowodowana przez zawał serca.

Padło ich kilka nawet tysięcy.

Uprzątaniem ptasich ciał zajęły się specjalne patrole lokalnej policji, Roma Capitale.

Piergiorgio Benvenuti i Fabio Ficosecco, odpowiednio prezydent i przewodniczący ekologicznego ruchu Ecoitaliasolidale za śmierć ptaków winią burmistrz Rzymu, Virginię Raggi.

- Od wielu dni apelowaliśmy o wcześniejsze wprowadzenie zakazu strzelania w sylwestrową noc - mówią ekolodzy. - Jak zwykle na próżno. Burmistrz zakaz wydała 90 minut przed północą.

- Od lat wiemy, jak wiele jest przyczyn uzasadniających zakaz: ochrona zdrowia publicznego, dobrostan zwierząt, a w tym roku dodatkowo, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzeba nieobarczania służby zdrowia dodatkową pracą - podsumowują ekolodzy.

Zgadza się z nimi prezes Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Massimo Comparotto. - Co roku to powtarzamy: sprzedaż petard i fajerwerków musi zostać zakazana - komentuje. - Rozporządzenia są bezużyteczne, w rzeczywistości kontrole nie istnieją i każdego roku liczymy setki martwych i rannych dzikich zwierząt oraz zagubione lub ranne zwierzęta domowe.. Najwyższy czas, aby prawodawca temu zaradził. To kwestia zdrowia, porządku publicznego, a przede wszystkim wymóg cywilizacyjny.