Traktory w Warszawie. Rolnicy przyjechali protestować

Rolnicy, którzy protestują w sobotę w Warszawie, domagają się spełnienia pięciu postulatów opublikowanych w tym tygodniu przez Agrounię.

Oczekują od rządu dopłat dla rolników i producentów, zdrowej konkurencji na rynku oraz odstąpienia od likwidacji m.in. branży futerkowej.

Protest rozpoczął się ok. godziny 5 rano. Rolnicy wjechali traktorami na skrzyżowanie ul. Kasprzaka i Płockiej. Na miejscu pojawiła się policja, która zablokowała dalszy przejazd.

Funkcjonariusze poinformowali uczestników demonstracji, że ich protest jest nielegalny.

Przebieg protestu na żywo relacjonowany był na profilu Agrounii na Facebooku. - Ta władze robi z nami to samo co poprzednia. Tak naprawdę PiS okazuje się jeszcze bardziej skuteczny w dręczeniu polskich rolników niż Platforma Obywatelska razem z PSL-em. Wydawało się, że będzie ciężko to przebić - mówił lider ruchu Michał Kołodziejczak.