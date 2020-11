Sondaż: Zaufanie do policji spadło o 20 pkt. proc. Wzrosła obojętność

Przeprowadzone 20 i 21 listopada tego roku dla Interii badanie ujawniło, że zaufanie do policji deklaruje obecnie 44,1 proc. respondentów (co oznacza spadek o 21,3 pkt proc. w stosunku do sondażu dla "Rzeczpospolitej" z 2017).

Wśród osób deklarujących zaufanie do tej instytucji "zdecydowanie" ufa jej 18, 1 proc. (- 4,9), "raczej" - 26 proc. (- 15,2).

Wzrósł też odsetek osób deklarujących brak zaufania. W 2017 roku taki stosunek do policji miało 19 proc. badanych (w tym 10,2 proc. zdecydowanie nie ufało, 8,8 proc. - raczej).

Dziś policji nie ufa 33,1 proc. (+14,1), w tym zdecydowanie - 16 proc.

Zwiększył się też odsetek osób, dla których policja jest obojętna. W 2017 roku było ich 12,8 proc., obecnie - 18,7 proc.

Sondaż dla Interii komentował socjolog Maciej Karczyński, były rzecznik prasowy stołecznej policji i ABW. Uważa, że ponieważ pokojowe protesty często są niezauważane, to protestujący sami szukają uwagi i każda interwencja policji czyni protest bardziej medialnym.

- Jeśli policja będzie pokazywana, że jest represyjna i jest narzędziem w rękach władzy, to zaufanie społeczne będzie maleć. Nie można mieć złudzeń, że będzie lepiej - mówił Karczyński. Zaapelował też do wszystkich stron - protestujących, policji, rządzących i mediów - o mądrość. - Jeśli jej zabraknie, to za chwilę ktoś może zginąć. Obserwując sytuację na ulicy jestem przerażony - powiedział.