Nowa Zelandia: Policjantki na służbie mogą nosić hidżab

Hidżab jest chustą, którą islam uznaje za wyraz skromności i cnót. Ma on zakrywać włosy, szyję i uszy, ale nie twarz oraz ramiona. Nowozelandzka policja umożliwiła teraz muzułmankom zasilającym jej szeregi noszenie hidżabu jako integralnego elementu policyjnego munduru. Celem decyzji jest zachęcenie ich do wstępowania do służby. Jak powiedział rzecznik policji, decyzja ma odzwierciedlać „zróżnicowaną społeczność” kraju. Poinformowano także, że ??prace nad wprowadzeniem hidżabu do uniformu rozpoczęły się już pod koniec 2018 roku.

Poniżej dalsza część artykułu