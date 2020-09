Międzynarodowa nagroda za skwer w Poznaniu dla Pawła Grobelnego

Nagroda przyznawana jest za kreatywne pomysły w pięciu kategoriach: Architektura, Interior design, Landscape Design, Graphic Design and Products design.

Skwer, zaprojektowany przez Pawła Grobelnego, powstał w ramach rewitalizacji historycznej poznańskiej dzielnicy Chwaliszewo w latach 2014–2018. To przykład mikro interwencji w publiczną przestrzeń, świetnie wkomponowanej w otoczenie. Minimalistyczny projekt ma kształt okręgu wykonanego z cortenu i drewna bangkirai. Sam autor mówi: - Jest to przykład otwartej formy mebla miejskiego – nie do końca określonej, pozostawiającej różne możliwości użytkowania przez samych mieszkańców i turystów. Przecięcie okręgu było niezbędne dla zachowania komunikacji między budynkami, a jednocześnie w tym miejscu pełni ono funkcję tradycyjnej ławki miejskiej. Z kolei platforma umożliwia leżenie, organizowanie pikników – traktowanie tego miejsca jak przydomowego tarasu, ale w przestrzeni publicznej.