Petycja: Uznać Ku Klux Klan za terrorystów. 1,2 mln podpisów

Kampania "Change KKK status into Terrorist Organization" jest jedną z kilku, które pojawiły się po zabójstwie George'a Floyda, uduszonego przez policjanta podczas interwencji.

Ta śmierć spowodowała w wielu miastach Stanów Zjednoczonych, ale też w innych państwach i na innych kontynentach, zamieszki, których siłę porównywano z zajściami z 1968 roku.

„Od czasu powstania24 grudnia 1865 r. Ku Klux Klan terroryzowali obywateli Stanów Zjednoczonych z powodu koloru skóry i poglądów. Ta grupa ma długą historię morderstw i zastraszania. Z badań The Tuskeegee Institute wynika, że członkowie KKK zlinczowali 3446 czarnoskórych i 1297 białych" - piszą autorzy petycji.



Dalej czytamy, że "terroryzm to przemoc i zastraszanie w dążeniu do osiągnięcia celów politycznych. Jeśli ISIS zostało zakwalifikowane jako grupa terrorystyczna, to KKK również zdecydowanie pasuje do tego opisu"

Według amerykańskiego prawa tylko organizacja zagraniczna, która angażuje się w działalność terrorystyczną lub zagraża bezpieczeństwu obywateli USA, może być uznana za organizację terrorystyczną.

Amerykanie, którzy wyrażają skrajnie prawicowe poglądy dotyczące supremacji białej rasy, są chronieni przez pierwszą poprawkę do konstytucji. Ponieważ terroryzm wewnętrzny nie jest przestępstwem federalnym, osoby podejmujące działania lub ataki w imieniu KKK czy innych skrajnie prawicowych grup mogą być oskarżane jedynie o przestępstwa z nienawiści.

Zgodnie jednak z tymi przepisami, pomysł Donalda Trumpa dotyczący uznania Antify za organizację terrorystyczną również może się okazać niemożliwy do zrealizowania.