Polskie Radio. Wspomnienie o Marku Nowakowskim

Jako literat jest zaliczany do tzw. pokolenia "Współczesności", a w swojej twórczości zajmował się oficjalnie przemilczanymi obszarami życia, ludźmi z tzw. marginesu społecznego i z peryferii wielkomiejskich. Bohaterowie wielu jego utworów to ludzie skłóceni z prawem. Wydał m.in. zbiory opowiadań: "Ten stary złodziej" (1958), "Benek Kwiaciarz" (1961), "Silna gorączka" (1963), "Zapis" (1965), "Mizerykordia" (1971), "Książę Nocy" (1978). Był też autorem "Raportu o stanie wojennym" (cz. 1 - 1982, cz. 2 - 1983) i trzech zbiorów wspomnień o życiu w dawnej Warszawie "Powidoki" (1995, 1996, 1998). W latach 90. wydał kilka książek w satyryczny sposób ukazujących rzeczywistość społeczną Polski z okresu transformacji ustrojowej: "Homo Polonicus" (1992), "Grecki bożek" (1993), a w 2005 roku napisał książkę "Nekropolis", w której wracał do Warszawy z lat swojej młodości, dając obraz ówczesnego życia literackiego stolicy. Był autorem scenariuszy do filmów: "Meta" (1971), "Przystań" (1971) i "Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych" (1973). Na podstawie jego opowiadania powstał film "Gonitwa" (1971).



Program 2 Polskiego Radia w czwartek 2 kwietnia przypomni sylwetkę i dorobek pisarza w 85. rocznicę urodzin m.in. w audycji "Wybieram Dwójkę" (godz. 16.00-18.00), a w cyklu "Zostań w domu - słuchaj Dwójki: Kwadrans bez muzyki" Adam Ferency przeczyta kolejny odcinek "Księcia nocy" warszawskiego pisarza (godz. 15.00).



A w najbliższą sobotę i niedzielę specjalny urodzinowy weekend z literaturą Marka Nowakowskiego w Dwójce - w postaci archiwalnych słuchowisk w gwiazdorskiej obsadzie aktorskiej.



4 kwietnia o godz. 15.00 wyemitowane zostanie "Miasto" w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego z 2005 roku, czyli literacki portret Warszawy oparty na prozie Marka Nowakowskiego, piewcy stolicy i jej mieszkańców. Realizacja akustyczna - Tomasz Perkowski, opracowanie muzyczne - Małgorzata Małaszko, obsada: Marian Opania, Tomasz Zaliwski, Marek Obertyn, Kazimierz Kaczor, Adam Bauman, Zdzisław Wardejn, Henryk Talar, Lucyna Malec, Janusz Zakrzeński, Arkadiusz Bazak, Marcin Troński, Stanisław Brudny, Krzysztof Zaleski.

