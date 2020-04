Sondaż: Polacy popierają wprowadzane ograniczenia

Tak wysokie poparcie dla jakiejkolwiek decyzji władz w Polsce zdarza się rzadko. Aż 62 proc. badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zdecydowanie popiera ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 25 proc. „raczej popiera”, co daje razem bardzo wysoki pozytywny odsetek: 87 proc. opowiada się za rządową strategią limitowania okazji do zakażania się nawzajem.

Może właśnie ze względu na te rozbieżności w ocenie „istotności naszych potrzeb” stosunkowo najniższy odsetek entuzjastów ograniczenia mają w wielkich miastach. Tam zakazy popiera 75 proc. badanych, podczas gdy np. na wsiach to 91 proc., w średnich miastach 88 proc., a w dużych (250 do 500 tys. mieszkańców) – aż 100 proc.

Co zaskakujące, mimo że w mediach pełno jest apeli skierowanych do osób młodych, by przestrzegały ograniczeń, to jednak najstarsza grupa respondentów ma największą rezerwę do nich, mimo że jest najbardziej narażona na zachorowanie. 70 proc. badanych powyżej 70. roku życia popiera zakazy, podczas gdy w grupie najmłodszej (18–29) popiera je 87 proc., a w grupie 30–39 – aż 98 proc.