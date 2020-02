Hugh Jackman wspiera prześladowanego chłopca. "Masz we mnie przyjaciela"

Jak podkreśliła matka chłopca, publikacja wideo miała na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat problemu prześladowania. Liczyła także, że inni rodzice, których dzieci mają tego rodzaju problemy, będą mogli znaleźć pomoc i czuć wsparcie. - Chcę, aby ludzie wiedzieli, że taki jest efekt zastraszania. Wystarczy jedna chwila i zastanawiasz się, dlaczego dzieci się zabijają - powiedziała. - Chcę, żeby ludzie wiedzieli, jak bardzo szkodzi nam ta sytuacja jako rodzinie - dodała i zaznaczyła, że niezwykle istotna jest w takich przypadkach rola placówek edukacyjnych, które od najmłodszych lat powinny uczyć dzieci szacunku do osób niepełnosprawnych.

Wideo z 9-letnim Quadenem ma już ponad 19 mln wyświetleń. Wsparcie dla chłopca wyrazili nie tylko anonimowi internauci, ale także osoby publiczne. Wśród nich znalazł się aktor Hugh Jackman, który w Internecie udostępnił wideo, na którym mówi o wzajemnym szacunku. - Quaden, jesteś silniejszy niż ci się wydaje. Nie ważne co się dzieje, masz we mnie przyjaciela. Bądźmy dla siebie mili. Znęcanie się nie jest w porządku. Życie jest wystarczająco trudne, pamiętajmy, że każdy ma swoją własną walkę. Bądźmy dla siebie mili - zaapelował.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953