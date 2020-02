51,1 proc. ankietowanych: Rząd odpowiada za wzrost cen

Ceny liczone według metodologii unijnej (HICP) w Polsce w styczniu w ujęciu rocznym wzrosły o 3,8 proc. wobec wzrostu o 3,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Eurostat. To trzeci najwyższy wynik w Europie po Węgrach i Rumunii.

Z comiesięcznych szacunków przygotowywanych przez "Rzeczpospolitą" w ramach których określamy wartość koszyka zakupów hipotetycznej czteroosobowej rodziny, uwzględniając najnowsze dane dotyczące cen publikowane przez GUS wynika, że w grudniu wartość koszyka poszła w górę rok do roku aż o 8,3 proc. do 1247,31 zł. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wynosi prawie 3 proc.

W styczniu inflacja w Polsce przyspieszyła do 4,4 proc. rocznie, z 3,4 proc. w grudniu – oszacował wstępnie GUS. Tak wysoka była poprzednio pod koniec 2011 r.