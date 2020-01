Australia: Nurek zaatakowany przez rekina. Mężczyzna nie przeżył

Śmiertelny atak, pierwszy w Australii w tym roku, jest drugim w tej okolicy w ciągu ostatnich trzech lat. W 2017 roku na oczach swoich rodziców została zaatakowana 17-latka. Rekin odgryzł jej nogę.

Kobieta została wyciągnięta z wody, ale wkrótce zmarła.

W 2014 roku młody surfer stracił części obu ramion. Do ataku również doszło w pobliżu Esperance.

Australia często dochodzi do ataków rekinów, jednak rzadko kończą się one śmiercią. Z danych wynika, że w ubiegłym roku doszło do 27 ataków, ale żadna z ofiar nie zmarła.