Trump Jr zabił owcę rzadkiego gatunku. Pozwolenie dostał po fakcie

Jak informuje „The Guardian”, syn Donalda Trumpa, zezwolenie na zabicie zwierzęcia, dostał z mocą wsteczną. Zostało one wydane 2 września, gdy był już w Stanach Zjednoczonych. Zezwolenie było także jednym z trzech, które wydano w tym rejonie łowieckim.



Trump Junior zastrzelił owcę argali w nocy. Użył w ten celu karabinu z celownikiem laserowym. To nie jedynie zwierzę, które zabił młody milioner. Odstrzelił on także jelenia szlachetnego, co także wymagało specjalnej zgody. - Zatrzymał lokalnych przewodników łowieckich przed rozczłonkowaniem zwierząt w miejscu zabójstwa. Zamiast tego polecił im użycie blachy aluminiowej, aby nieśli na niej tuszę tak, aby nie uszkodzić futra i rogów - powiedział 50-letni Khuandyg Akhbas, jeden z przewodników.

When he visited Mongolia this year, Donald Trump Jr. murdered an endangered argali sheep and met with the President of Mongolia to get a special permit to legalize it. Like his quid pro quo father, Trump Jr. knows how to do some brutal bribery for personal gain. Like a monster. pic.twitter.com/dFeZ5lenLl