Piechocki, LPP: Nie chcę pokazywać twarzy, aby normalnie żyć Fotorzepa, Robert Gardziński

To nie same pieniądze nie pozwalają normalnie żyć, ale obecność wizerunku w mediach. To powoduje, że każdy bardzo łatwo Cię rozpoznaje, wszyscy Cię obserwują, pokazują palcem, czujesz się śledzony – mówi Marek Piechocki, współtwórca i współwłaściciel LPP SA, która stoi za takimi markami jak Reserved, Cropp czy Mohito.