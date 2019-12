W Tajlandii zaginął 26-letni Polak. Rodzina prosi o pomoc

„To jest Mateusz. Mój najmłodszy brat. Najspokojniejszy z czwórki rodzeństwa. Grzeczny i miły. Miał ksywę Pucuś bo jak był mały to wszystko czyścił. Potem mu przeszło. Ciągle szuka swojego miejsca na tym świecie. Jeździ i mieszka to tu, to tam. Najlepiej jest oczywiście w domu, u mamy. Mamy, która teraz szaleje z niepokoju bo jej najmłodszy syn zaginął bez śladu u wybrzeży Tajlandii” - napisała 10 grudnia Monika Tyszkiewicz, siostra zaginionego 26-latka z Ełku. Jak dodała kobieta, w akcję zaangażowała się już ambasada RP.

