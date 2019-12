Chciał otworzyć drzwi poczas lotu. Przez atak paniki

Inni pasażerowie samolotu próbowali zainterweniować. Wśród nich był Dean Whyte, który złapał mężczyznę i odciągnął go od drzwi. Personel pokładowy także starał się uspokoić mężczyznę. Ostatecznie wrócił on na miejsce, gdzie pozostał do końca lotu.



- Nasz personel pokładowy opiekował się klientem, który podczas lotu dostał ataku paniki - powiedział rzecznik British Airways. - Przepraszamy za wszystko, co przestraszyło naszych klientów - dodał.



Choć może to przerażać, nie da się otworzyć drzwi podczas lotu, gdyż ciśnienie w kabinie na to nie pozwala. Ponadto drzwi są dodatkowo zabezpieczone przez szereg elektrycznych oraz mechanicznych zamków.