47 Nigeryjczyków nie przyznało się do homoseksualizmu Anders Broberg [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

47 Nigeryjczyków nie przyznało się do postawionych im zarzutów "publicznego okazywania uczuć osobom tej samej płci" za co w Nigerii grozi do 10 lat więzienia - podaje Reuters.