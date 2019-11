Żywe świnie wykorzystywane w testach zderzeniowych

Zwierzęta były sadowione w dziecięcych fotelikach samochodowych, w pozycji dla nich nienaturalnej, a następnie symulowano zderzenie samochodu jadącego z prędkością 30 km na godzinę.

Do eksperymentu użyto 15 zwierząt w wieku 70-80 dni. Świnie przez 24 godziny od doświadczenia nie dostawały jedzenia, a przez 6 - wody. Podawano im natomiast środek znieczulający, który według naukowców miał zmniejszyć podniecenie i stres.

Spośród badanych zwierząt 7 zginęło natychmiast, kolejne przeżyły do 6 godzin po fingowanym wypadku.

Każde ze zmarłych zwierząt zostało poddane sekcji. "Typowe rodzaje obrażeń to stłuczenia, skaleczenia, krwawienia i złamania" - piszą we wnioskach chińscy naukowcy.

Przeciwko tego typu eksperymentom wystąpiła PETA - People for the Ethical Treatment of Animals, organizacja zajmująca się obrona praw zwierząt. Jej działacze podkreślają, że mimo istnienia wyspecjalizowanych manekinów służących do symulowania tego typu wypadków, chińscy naukowcy wykorzystują żywe, czujące zwierzęta.

"Tymczasem świnie nie siedzą zwykle w dziecięcych fotelikach, a ich anatomia znacząco różni się od ludzkiej, więc dane uzyskane w tych przerażających eksperymentach nie maja przełożenia na wypadki z udziałem człowieka" - piszą działacze PETA.

Chińska firma, która przeprowadzała eksperymenty, przyznała, że w poprzednich latach do różnego typu doświadczeń używała tysięcy psów, królików, świń, fretek, szczurów i myszy".

Podobnych eksperymentów z udziałem zwierząt dokonywała m.in firma General Motors. Protesty obrońców zwierząt doprowadziły jednak do tego, że w 1993 roku amerykańska firma zaprzestała tych praktyk.