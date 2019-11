Chiny wysyłają mężczyzn do spania z muzułmankami

Ujgurzy to największa wyznająca islam grupa etniczna w Chinach. W Sinciangu mają oni pewną autonomię, ale jest ona w ostatnim czasie ograniczana przez chińskie władze.

Human Rights Watch oskarża chiński rząd o "prowadzoną od dawna represyjną politykę przeciwko muzułmanom. Represje miały zostać zintensyfikowane od 2016 roku.

Pekin postrzega wszystkich Ujgurów jako terrorystów i wykorzystuje islamofobię do uzasadnienia swoich działań. Władze zatrzymały co najmniej milion osób, które trafiły później do "ośrodków reedukacyjnych". Działacze porównują to do czystek etnicznych.



Od 2017 roku Chiny prowadzą w regionie program, w którym członkowie Partii Komunistycznej będący Chińczykami Han - grupą etniczną stanowiącą większość ludności Chin - zamieszkują w domach Ujgurów.