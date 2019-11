Cristiano Ronaldo wygrywa w sądzie z oskarżającą go o gwałt

Kathryn Mayorga, była nauczycielka i modelka oskarżała Cristiano Ronaldo o gwałt, którego miał się dopuścić na niej w 2009 roku w Las Vegas. Sportowiec utrzymywał, że między nim a oskarżającą go kobietą doszło do stosunku, ale twierdził, że stało się tak za jej zgodą. Portugalczyk miał zapłacić jej za milczenie 375 tys. dolarów. Postanowiła jednak zerwać zawartą wcześniej ugodę i skierować sprawę do sądu w Nevadzie. W czerwcu tego roku oskarżenie zostało jednak wycofane. Nie wiadomo, czy doszło do tego w wyniku porozumienia z kapitanem reprezentacji Portugalii.

Poniżej dalsza część artykułu