Rzecznik Praw Dziecka: "Tęczowy Piątek" łamie konstytucję

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich "Tęczowy Piątek", organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii to wydarzenie, które łamie przepis konstytucji mówiący o tym, że "rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami".

Czytaj także: Tęczowy Piątek zorganizowany dyskretniej

"Rodzice mają prawo nie zgodzić się, by ich dziecko było poddawane propagandzie czy wpływowi skrajnych ideologii, zwłaszcza tych, które przeciwstawiają się odwiecznym prawom natury" - napisał RPD w liscie otwartym.

Pawlak skrytykował Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który jego zdaniem "strzeże praw wybiorczo określonych praw", a przede wszystkim - praw mniejszości seksualnych. RPD dodał, że Adam Bodnar "jest rzecznikiem Koalicji Obywatelskiej i określonych grup politycznych, a nie wszystkich obywateli".

Rzecznik Praw Dziecka stwierdził, że obronę praw mniejszości odbiera pozytywnie, o prawa mniejszości nie są ograniczane do praw "pewnych grup społecznych". Mówił, że tolerancji nie można utożsamiać z jedną grupą, bo jest to zawłaszczanie ogólnych, znacznie szerszych terminów.

Pawlak przypomniał słowa Adama Bodnara, który mówił, że ideą "Tęczowego Piątku" jest okazywanie szacunku.

- Ale szacunek nie może być wymuszony. W żadnym aspekcie nie można zmusić kogoś do szacunku. Tolerancja to znoszenie, a niekoniecznie afirmowanie. Musimy wrócić do podstaw takimi, jakie słowa są, a nie takimi, jakie niektórzy by chcieli, żeby były - mówił Pawlak.