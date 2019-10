USA: Kochanek zapłaci 750 tys. dolarów za rozbicie małżeństwa

Kochanka byłej żony pozwał na podstawie przepisów pozwalających na wystąpienie przeciwko osobie, która "celowo miesza się w relacje małżeńskie". Pozwany w takiej sprawie to zazwyczaj kochanek lub kochanka współmałżonka.

Małżeństwo Howarda trwało 12 lat. Kiedy żona poprosiła go o to, aby zdecydowali się na separację, para zaczęła uczęszczać do poradni małżeńskiej. Mąż postanowił jednak równocześnie wynająć prywatnego detektywa, który ujawnił, że jego żona ma romans. Howard oskarżył kochanka żony o to, że doprowadził do oddalenia się jego żony od niego. W sierpniu sąd wydał korzystny dla niego wyrok.

- Był jej kolegą z pracy. Jadł u nas obiad kilka razy, spędziliśmy trochę czasu razem... Myślałem, że był tylko przyjacielem - mówił zdradzony mąż.

Mężczyzna zapewnił, że w pozwie nie chodziło tylko o pieniądze.

- Wierzę w świętość małżeństwa. Inne rodziny powinny zobaczyć jakie są konsekwencje - mówił.

Cynthia Mills, adwokat Howarda powiedziała CNN, że prowadziła co najmniej 30 podobnych spraw w swojej 31-letniej karierze.

Aby mieć szansę na wygranie takiej sprawy pozywający musi przedstawić sądowi dowody, że para była szczęśliwa zanim współmałżonek wdał się w romans.

Przepisy pozwalające na pozywanie za rozbijanie małżeństwa obowiązują jeszcze na Hawajach, w Missisipi, Nowym Meksyku, Dakocie Południowej i Utah.