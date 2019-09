Strajk Klimatyczny. Młodzi ludzie wyszli na ulice

Jak informowali kilki dni temu organizatorzy akcji, demonstracje odbędą się dziś m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Rzeszowie, Trójmieście, Olsztynie, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i Bydgoszczy. Łącznie do akcji przyłączyli się młodzi mieszkańcy ponad 60 miast.

"Jutrzejszy protest będzie czymś zupełnie innym. Czymś większym i głośniejszym niż przeciętny zryw. To początek historycznej mobilizacji całego społeczeństwa. Jutro wyjdziemy na ulicę w ponad 2820 miastach na całym świecie. W ponad 150 krajach na 7 kontynentach" - zapowiadali organizatorzy.

Uczestnicy akcji chcą, aby ich głos dotarł do polityków. "To jest ten moment, by się dołączyć, ten moment, kiedy dłużej nie możemy się przyglądać, gdy nasz świat umiera. Nie pozostaniemy bierni, gdy wzywa nas nasz wspólna przyszłość - jutro mamy szansę i możemy już nie dostać kolejnej".

Członkowie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego napisali list otwarty do polityków wszystkich partii, w którym podkreślają, że kryzys klimatyczny jest dla Polaków drugim najważniejszym tematem wyborów.