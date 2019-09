Kobieta odkryła, że ma w kuchni obraz wart 6 mln euro

Kobieta nie miała świadomości, że w jej kuchni wisi arcydzieło sprzed kilkuset lat - podkreśla "The Guardian".

Obraz jest prawdopodobnie częścią dużego dyptyku pochodzącego z 1280 roku, na którym Cimabue, znany także jako Cenni di Pepo, przedstawił osiem scen z drogi krzyżowej.

Dwie inne części tego dyptyku znajdują się obecnie w National Gallery w Londynie oraz w Nowym Jorku.

Obraz znajdujący się w Londynie został odnaleziony przypadkowo w czasie, gdy jeden z brytyjskich arystokratów robił porządki w swojej siedzibie rodowej w Suffolk. Do galerii trafił w 2000 roku.

Szczegółowe badania obrazu odnalezionego we Francji wykazały, że "bez wątpienia został on wykonany tą samą ręką" co dwie pozostałe części dyptyku Cimabue, które zachowały się do naszych czasów.

Obraz Cimbaue trafi na aukcję w Senlis. Będzie licytowany 27 października.