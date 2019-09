Sondaż: Ile powinna wynosić płaca minimalna w Polsce?

Opozycja zarzuca jednak Kaczyńskiemu, że ten złożył obietnicę, która ma być sfinansowana z pieniędzy przedsiębiorców a skokowy wzrost płacy minimalnej będzie poważnym problemem dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą być zmuszeni do zakończenia działalności gospodarczej.

Jarosław Kaczyński uzasadniając tak duży wzrost płacy minimalnej podkreśla , że rosnące koszty pracy wymuszą na przedsiębiorcach wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, co w efekcie zwiększy ich przychody i doprowadzi do szybszego wzrostu gospodarczego Polski.

Wiadomo już, że w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie aż o 350 złotych - do poziomu 2600 złotych - i będzie to wzrost rekordowy - jeszcze nigdy nie doszło do tak dużego, jednorazowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w Polsce po 1989 roku.

Wzrost płacy minimalnej brutto do 2600 zł od stycznia 2020 roku oznacza, że minimalne wynagrodzenie "na rękę" wypłacane przez pracodawców pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę będzie wynosić ok. 1878 złotych.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy ile według nich powinna wynosić płaca minimalna. Najwięcej - 28,1 proc. ankietowanych - wskazało, że minimalne wynagrodzenie powinno mieścić się w przedziale 2501 a 3000 zł. - Częściej ten przedział wskazywały kobiety (29%), osoby do 24 lat (35%), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (33%) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (34%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Nieco mniej - 22,7 proc. respondentów - uważa, że płaca minimalna powinna wynosić między 3001 a 3500 zł.

Według 14,9 proc. ankietowanych płaca minimalna powinna wynosić od 3501 do 4000 złotych. 14,2 proc. uważa, że poziom płacy minimalnej nie powinien przekraczać 2500 złotych, a 13,1 proc. - że powinna być wyższa niż 4000 zł. Tę ostatnią odpowiedź wybierali najczęściej najlepiej zarabiający uczestnicy badania (36,2 proc. ankietowanych zarabiających powyżej 5 tys. zł netto wskazało, iż płaca minimalna powinna wynosić ponad 4 tys. zł) oraz mieszkańcy dużych miast (15 proc. ankietowanych z miast powyżej 500 tys. mieszkańców, 16,6 proc. ankietowanych z miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców). Z drugiej strony jedynie 6,7 proc. ankietowanych w wieku do 24 lat opowiadało się za tak wysoką minimalną (dla porównania w grupie respondentów w wieku 35-49 lat odsetek wskazań płacy minimalnej na poziomie ponad 4 tys. złotych wyniósł 17,3 proc.).

7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.