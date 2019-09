ONZ wzywa Polskę do delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej

"Komitet apeluje do państwa będącego stroną umowy o zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa delegalizującego partie lub organizacje promujące lub podżegające do dyskryminacji rasowej, takie jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (...) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność" - brzmi komunikat Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) cytowany przez TVN24.

