Pasażer usiadł za sterami samolotu. "Uratował lot"

Bradley leciał ze swoją rodziną na wakacje do Hiszpanii. Na co dzień pracuje jako pilot linii lotniczych easyJet. Ze względu na to, że na miejsce nie przybył drugi z pilotów, lot był opóźniony o kilka godzin. Istniało nawet ryzyko, że zostanie on odwołany. Mężczyzna zdecydował, że uratuje sytuację i skontaktował się ze swoimi przełożonymi.

Jak informuje „The Independent”, lot do hiszpańskiego Alicante zostałby odwołany, gdyby nie Brytyjczyk Michael Bradley, który przesiadł się z miejsca pasażera na fotel pilota. Jak tłumaczył mężczyzna, bardzo zależało mu na tym, aby polecieć na wakacje.

- Zadzwoniłem do easyJet i powiedziałem: Cześć, stoję na terminalu i nic nie robię. Mam przy sobie licencję i dowód tożsamości, a bardzo chciałbym polecieć na wakacje. Jeśli potrzebujecie przysługi, stoję tutaj gotowy do drogi - powiedział mężczyzna. Jak zaznaczył, przedstawiciele linii lotniczych oddzwonili do niego 38 sekund później, mówiąc, że może usiąść za sterami maszyny.

Zadowoleni pasażerowie okrzyknęli mężczyznę "bohaterem lotu”, a rzecznik easyJet pochwalił go za „zrobienie dodatkowej trasy”. - Jesteśmy wdzięczni jednemu z naszych pilotów, który 2 września podróżował z rodziną na wakacje z Manchesteru do Alicante i zgłosił się na ochotnika do obsługi lotu - podkreślił w rozmowie z „The Independent”.