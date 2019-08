Wielka Brytania: Liczba incydentów z e-hulajnogami spada. Ale jest haczyk

Raport brytyjskiej stacji powstał po tym, jak znana na Wyspach youtuberka Emily Hartridge została pierwszą ofiarą śmiertelną wypadku poruszającą się na elektrycznej hulajnodze . Do zdarzenia doszło półtora miesiąca temu. Jej partner, Jacob Hazell, wezwał rząd do zmian w prawie, które umożliwią w pełni bezpieczne korzystanie z dróg przez osoby używające UTO.

Sky News korzystając z dostępu do informacji publicznej wysłała do wszystkich 45 formacji terytorialnych w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjskiej Policji Transportowej wnioski o podanie szczegółów dotyczących incydentów z udziałem hulajnóg, Segwayów i hoverboardów w okresie od 2016 r. do lipca 2019 r.

W sumie w pierwszej połowie 2019 r. zgłoszono 618 incydentów, w porównaniu z 1017 zgłoszonymi incydentami w 2018 roku, 1123 incydentami dwa lata temu oraz 1275 incydentami w 2016 roku.

Jednak faktyczna liczba incydentów prawdopodobnie będzie znacznie wyższa, ponieważ tylko 27 formacji ujawniło dane statystyczne, a więc nieco ponad połowa. Brak jest za to danych np. od Metropolitan Police, największej formacji terytorialnej na Wyspach.

Rekordową liczbę zgłoszeń otrzymała policja hrabstwa Greater Manchester, która zanotowała 182 incydenty w pierwszej połowie 2019 r., w tym „awanturnicze lub nieuprzejme zachowanie”, „uciążliwość pojazdu” a nawet „zakłócenie ruchu na autostradzie”.

Jest także drugi haczyk - podane liczby obejmują także zgłoszone kradzieże hulajnóg, hoverboardów i Segwayów, a także incydenty w których urządzenia mogą nie być bezpośrednio powiązane z czynami zabronionymi, ale z jakichś powodów wspomniano o nich w raportach.