Chiny: Trzylatek wypadł z szóstego piętra. Złapali go przechodnie

- Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że wisi tam małe dziecko. Moją pierwszą reakcją było znalezienie czegoś, w co będzie można je złapać. W pośpiechu myślałem o złapaniu go rękami, ale to by nie zadziałało - relacjonował Zhu Yanhui.

- Trzymałem koc razem z innymi. Cały czas obserwowałem dziecko. Zastanawiałem się, czy bezpiecznie go złapiemy - dodaje.

Gdy chłopiec spadł z balkonu, wpadł w rozłożony poniżej koc. Trzylatek został przewieziony do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że jego życiu i zdrowiu nic nie grozi.