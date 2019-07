USA: Kazali pasażerce się ubrać. Linie lotnicze przepraszają

Dr Tisha Rowe w internecie poinformowała, że do zdarzenia doszło 30 czerwca, gdy wracała do Miami z rodzinnego wypoczynku na Jamajce.

37-lata powiedziała, że poczuła się zawstydzona i upokorzona, gdy kazano jej się zakryć. Na Twitterze zamieściła zdjęcie stroju, w jakim weszła na pokład samolotu.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to “cover up”. When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq