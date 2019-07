Meduza wielkości człowieka u wybrzeży Wielkiej Brytanii

Współpracująca ze stacją BBC Lizzie Daly jest ekspertem do spraw dzikiej przyrody. Biolog wybrała się niedawno w podróż wzdłuż wybrzeży Wielkiej Brytanii w towarzystwie operatora Dana Abbotta. Mężczyzna u wybrzeży Kornwalii uchwycił gigantyczną meduzę, która pływa tuż obok Daly. Nagranie trafiło na do mediów społecznościowych, gdzie wyświetlono je już prawie milion razy.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! ?? What a way to finish off this marine wildlife adventure! ?? pic.twitter.com/NNwDelfWyV