90-letni miliarder odda majątek potrzebującym i Trumpowi

W 2018 r. Bernie Marcus z majątkiem szacowanym na 5,8 miliardów dolarów był 109 na liście najbogatszych Amerykanów "Forbesa". W 2019 r. Bloomberg oszacował wartość posiadanych przez Marcusa udziałów na 4,5 mld dol. W rozmowie z "The Atlanta Journal-Constitution" miliarder oświadczył, że do tej pory przekazał ok. 2 mld dol. ponad 300 organizacjom charytatywnym na całym świecie, ale jego plany sięgają dalej.

Bernie Marcus postanowił, że po jego śmierci 80-90 proc. jego majątku trafi do założonej przez niego fundacji, która ma zajmować się działalnością filantropijną. Zgodnie z poleceniem miliardera, fundacja ma przede wszystkim wspierać rozwój medycyny, przeznaczać środki na opiekę nad dziećmi dotkniętymi autyzmem oraz stworzyć ogólnoamerykańską sieć ośrodków opiekujących się weteranami zmagających się m.in. ze stresem pourazowym.