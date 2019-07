Bodnar: Nauczania Kościoła idzie w kierunku wsparcia dla osób nieheteronormatywnych

Instytut Ordo Iuris złożył pozew do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie w sprawie pracownika sieci IKEA zwolnionego za zacytowanie Biblii. Sprawa dotyczy akcji firmy IKEA „Miesiąc Dumy LGBT" oraz udostępnionego wszystkim pracownikom artykułu „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas". W komentarzu do tego tekstu pracownik wyraził swój sprzeciw, cytując fragmenty Starego i Nowego Testamentu potępiające czyny homoseksualne. IKEA oświadczyła, że problem stanowiły nie poglądy mężczyzny, ale sposób ich wyrażania, "który wyklucza inne osoby".

W tekście napisano, że zgodnie z nauką Kościoła każdy ma bezwzględny obowiązek szanować każdego człowieka. "To odnosi się również do osób LGBT, ale musi działać w obydwie strony" - czytamy. "Ogromnym niesmakiem, smutkiem, troską o przyszłość a nawet poczuciem zagrożenia napawają zwyczajnych ludzi zachowania i słowa aktywistów tego środowiska i wspierających je dziennikarzy. Niby walczą o wolność, tolerancję i szacunek, ale właśnie bez tolerancji, z pogardą wobec myślących inaczej i z agresją" - brzmi tekst, podpisany przez bp. Ignacego Deca, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypomniał w TVN24, że podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie zwolnionego z IKEI pracownika. Według niego nie można na razie mówić o tym, kto ma rację w sporze. - Wydaje mi się, że za wcześnie jest na to, żeby mówić, ale warto zwrócić uwagę na zasady. Nasz kodeks pracy zabrania dyskryminować ze względu na wyznanie czy poglądy - zauważył, dodając, że "pracodawca ma prawo tworzyć środowisko wolne od dyskryminacji".

- Pozostaje wyjaśnić, czy dopuszczalne jest, to, że jeden z pracowników może wysyłać tego rodzaju maile - dodał Bodnar. - Słowo orientacja seksualna pojawia się w ustawach. To nie jest nam coś obcego, jeśli chodzi o kulturę i konstytucję. IKEA potraktowała to poważnie i w tym zakresie promowała określone postawy - mówił rzecznik.

Bodnar nie zgodził się ze stanowiskiem Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski. - Jeśli spojrzymy do najnowszego nauczania Kościoła katolickiego, to ono idzie w trochę innym kierunku - raczej okazywania szacunku i wsparcia dla osób nieheteronormatywnych - zauważył. Zwrócił przy tym uwagę, że różne stanowisko mogą mieć różni biskupi w Episkopacie - "arcybiskup Polak, arcybiskup Gądecki, arcybiskup Ryś, Czaja i kilku innych hierarchów, którzy - mam wrażenie - mają zupełnie inne podejście do tej sprawy. - Oczekiwałbym, że oni się też wypowiedzą w tej kwestii - stwierdził.