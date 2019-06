Barcelona: Sagrada Familia otrzymała pozwolenie na budowę. Po 137 latach

Barcelona wydała pozwolenie na budowę jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych, 137 lat po po wmurowaniu pierwszego kamienia.

Sagrada Familia otrzymała pozwolenie na budowę, które będzie obowiązywało do 2026 roku. Osoby pracujące przy budowie twierdzą, że do tego czasu inwestycja zostanie ukończona. Do 2022 roku ma być zakończona budowa sześciu centralnych wież.

Nie jest jasne, czemu budynek zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta Antoniego Gaudiego, nie posiadał wcześniej pozwolenia na budowę.

W 2026 roku przypada setna rocznica śmierci Gaudiego. Każdego roku bazylikę odwiedza około 4,5 mln turystów. Teren wokół zwiedza nawet 20 mln osób.