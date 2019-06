Odkryto pocisk z czasów II wojny światowej. Akcja saperów

Jak informuje Onet, w Lesie Arkońskim między kąpieliskiem Arkonka a ulicą Miodową w Szczecinie odkryto ważący ponad 100 kilogramów pocisk z czasów II wojny światowej. Saperzy mają dziś rozpocząć akcję podnoszenia i wywożenia niewybuchu.

Jak pisze Onet, przynajmniej do godziny 13.00 nieczynne będzie kąpielisko Arkonka w Szczecinie. Zakład Usług Komunalnych zdecydował również, że nie będzie można korzystać z plaży nad Jeziorem Głębokim. Decyzje te związane są z ważącą około 100 kilogramów bombą z czasów II wojny światowej, którą odkryto w Lesie Arkońskim. Pocisk odnalazły przypadkowe osoby, które poinformowały o tym służby. Na dziś planowane jest podnoszenie niewybuchu.

- Niebezpieczne znalezisko odkryto pomiędzy kąpieliskiem Arkonka a ul. Miodową. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia pocisku z czasów II Wojny Światowej, jutro po porannym szczycie komunikacyjnym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na czas podnoszenia niewybuchu - powiedział w rozmowie z Onetem Dariusz Sadowski ze Szczecińskiego magistratu. - Na miejscu policja będzie dynamicznie kierować ruchem - dodał.

Na miejscu pojawili się już saperzy. Samo podnoszenie niewybuchu ma potrwać do godziny 13.00. Pocisk wywieziony zostanie na poligon, gdzie go zdetonują. Jak zaznaczył Sadowski, służby apelują do pieszych, spacerowiczów i rowerzystów, aby we wtorkowe przedpołudnie omijali te okolice.