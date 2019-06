Dehnel o osobach LGBT w Polsce: Są kozłem ofiarnym

- Byli uchodźcy, temat się skończył i nie wyszło. Bierze się kolejne grupy mniejszościowe i na tym się nakręca atmosferę - powiedział w programie "Onet Rano" pisarz Jacek Dehnel.

Pisarz Jacek Dehnel wypowiedział się w programie „Onet Rano” między innymi na temat obecnej sytuacji politycznej w Polsce.- 500 zł dla ludzi o różnych dochodach oznacza różne rzeczy. Dla ludzi z wysokimi dochodami to miły dodatek na waciki, a dla osoby z bardzo niskimi dochodami, to jest kwestia godności - powiedział Jacek Dehnel. - Kiedy mówimy: oni im płacą, to musimy wiedzieć, że oni również dają im godność - dodał.

Pisarz podkreślił, że „społeczeństwo różnie wybiera, i czasami udaje się z jakąś narracją trafić, a czasami nie”. - Szczucie na grupy mniejszościowe jest złem i krzywdą, która się odkłada w społeczeństwie. To jest taka toksyna, której możemy użyć dla swoich celów, ale ona w ludziach zostaje i będzie uderzała w kogoś konkretnego - stwierdził pisarz.

Dehnel wypowiedział się również na temat praw osób LGBT w Polsce. - Są kozłem ofiarnym. Byli uchodźcy, temat się skończył i nie wyszło - powiedział. - Bierze się kolejne grupy mniejszościowe i na tym się nakręca atmosferę – dodał. - Bez względu na to, co my robimy i bez względu na to, co będzie na tej paradzie, to druga strona wybierze sobie coś albo coś sobie dopowie i będzie tym grać - podkreślił.