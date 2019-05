Miasto chce kupić kościół za 24 mln. Kuria odkupi go z bonifikatą?

Jak podaje Onet, władze Krakowa dopinają transakcji związanej z wykupem terenów Wesołej od Szpitala Uniwersyteckiego. Jednym z jej elementów ma być zakup przez miasto kościoła św. Łazarza przy ulicy Kopernika.

Jak informuje Onet, umowa na wykup terenów w ścisłym centrum miasta ma być gotowa w czerwcu. Chodzi o budynki Szpitala Uniwersyteckiego, który przenosi się do nowej siedziby w Prokocimiu. Część budynków, w których mieszczą się obecne oddziały, mają zostać sprzedane, a miasto ma je przejąć za 280 milionów złotych. Kwota ta ma zostać zapłacona w dziesięciu ratach. Pierwsza z nich ma zostać przelana jeszcze w tym roku.

Jednym z elementów transakcji będzie wykup kościoła Niepokalanego Poczęcia Panny Marii. Kompleks budynków, w które zalicza się świątynia, kosztować ma 24 miliony złotych.

Sprawę skomentował miejski radny Dominik Jaśkowiec. - Jeżeli już do tego ekscentrycznego zakupu dojdzie, to mam nadzieję, że za kilka lat nie sprzedamy tej nieruchomości z 98-proc. bonifikatą krakowskiej kurii - powiedział. Marta Witkowicz w rozmowie z "Gazetą Krakowską” wyjaśniła natomiast, że szpital sprzedaje cały kompleks, którego elementem jest również świątynia. -Zainteresowanie jej przejęciem wyraziła już kuria krakowska. W tej sprawie napisał do nas metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski - podkreśliła.

Zgodnie z prawem, miasto może sprzedać nieruchomość z przeznaczeniem na cele religijne z aż 98-procentową bonifikatą.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania miasta, taki scenariusz jest prawdopodobny. W 2007 roku władze Krakowa podjęły współpracę z Kościołem w związku z wymianą krakowskich gruntów. Duchowni otrzymali wówczas dziesięć hektarów pod budowę centrum, a w zamian strona kościelna przekazała miastu pięć hektarów terenu pod budowę Trasy Łagiewnickiej. Spółka, która ma ją wybudować, powstała jednak dopiero w tym roku, a Kościół dodatkowo dopłacił 1,7 mln złotych, ze względu na różnicę wartości wymienianych gruntów.

Duchowni otrzymywali później działki z bonifikatą. W 2010 roku kupił 0,6 hektara terenu za 18,6 tys. złotych, mimo że ich rynkowa wartość została wyceniona na blisko milion złotych. Centrum kupiło także działki o powierzchni 0,9 hektara. Duchowni zapłacili 46,1 tys. złotych, podczas gdy wartość rynkowa to 1,9 mln złotych.

W roku 2016 głośno zrobiło się o tym, że miasto za półhektarowy teren w rejonie Centrum im. Jana Pawła II, chciało od Kościoła 68 tysięcy złotych, mimo że rzeczoznawca wycenił go na 3,4 miliony złotych. O przyznanie bonifikaty poprosili sami duchowni.

Gdy miasto chce pozbyć się działek, urzędnicy ogłaszają przetarg. Później wybierają oni najkorzystniejszą finansową ofertę, aby miasto mogło zarobić na sprzedaży. Dodatkowo, transakcja taka nie mogłaby się odbyć, gdyby nie zaakceptowała jej rada miasta. Większość radnych jednak sprzedaż poparła.