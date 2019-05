Kościół Armii Jezusa zamknięty. Oskarżenia o molestowanie

Działający w Wielkiej Brytanii ortodoksyjny kościół ewangelicki został zamknięty po serii doniesień o przypadkach wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Sześciu mężczyzn należących do Kościoła Armii Jezusa zostało do tej pory skazanych za napaści seksualne na 11 osobach. Do przestępstw dochodziło w latach 70. i 90.

Policja z Northamptonshire poinformowała, że złożono około 200 skarg, które dotyczyły różnych rodzajów przemocy. Niektóre dochodzenia są wciąż kontynuowane.

Przedstawiciele Kościoła przekazali, że są "zbulwersowani" tymi doniesieniami oraz pragną przeprosić wszystkich poszkodowanych.

Obrońca jednej z poszkodowanych osób obawia się, że zamknięcie Kościoła oznacza, że jego klient nie otrzyma odszkodowania. Decyzję o zamknięciu Kościoła podjęto w niedzielę. Głosowanie w tej sprawie odbyło się wiele lat po pierwszej informacji na temat zarzutów dotyczących mobbingu, wykorzystywania finansowego, fizycznego i seksualnego.

W szczytowym momencie do Kościoła należało około 2500 członków. Setki z nich mieszkało razem we wspólnych domach. Liczba członków spadła do 1000 po tym, jak w 2013 roku złożono oskarżenia o nadużycia.

Dwie kobiety, które należały do Kościoła, zeznały, że wewnątrz wspólnoty panował "reżim". Dzieciom nie wolno było posiadać prywatnych rzeczy, uczęszczały do szkół prowadzonych przez Kościół.