Chiny: Sklonowano "Sherlocka Holmesa psów policyjnych"

Kunxun, która jest wilczakiem chińskim, została sklonowana w pekińskiej firmie biotechnologicznej. Przedsięwzięcie wspierało ministerstwo bezpieczeństwa publicznego.

- Firma Sinogene liczy, że uda się osiągnąć produkcję masową sklonowanych psów policyjnych, aby znacznie skrócić czas szkolenia - powiedział Zhao Jianping, zastępca dyrektora generalnego firmy, w rozmowie z „Global Times”. Jak dodał, koszty klonowania pozostają główną przeszkodą.

Kunxun, która ma obecnie trzy miesiące, przejdzie obszerne szkolenie w zakresie wykrywania narkotyków, kontroli tłumu i poszukiwania dowodów. Pełnoprawnym psem policyjnym stanie się, gdy będzie miała około 10 miesięcy.

Szkolenie psa policyjnego trwa zwykle około 5 lat i kosztuje 500 tys. juanów (ponad 280 tys. zł). Istotne jest także to, że nie ma jego gwarancji sukcesu.

Naukowcy z Korei Południowej sklonowali pierwszego psa w 2005 roku. Dwa lata później w służbie celnej zaczęto zatrudniać labradory, które miały wykrywać narkotyki.

