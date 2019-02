Finowie chcą darmowych "wyprawek" dla licealistów 123RF

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Finów, domagających się darmowych materiałów szkolnych dla uczniów szkół średnich, może zostać odrzucona przez parlament z powodu błędu formalnego - wnioskodawcy chcą, by sprawą zajął się parlament, podczas gdy powinni zwrócić się o to do rządu - informuje fiński nadawca publiczny yle.fi.